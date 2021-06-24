Предприятие в Мариуполе уклонилось от уплаты налогов на 7 млн грн

Под руководством Донецкой областной прокуратуры идет расследование по факту уклонения предприятием реального сектора экономики от уплаты налогов на более, чем 7 млн грн, сообщает БизнесЦензор.

"Правоохранители установили, что в течение 2018-2020 годов должностные лица мариупольского предприятия во время проведения ремонтных работ организовали схему по уклонению от уплаты налогов и незаконного формирования налогового кредита с НДС. В частности, они отразили в бухгалтерском и налоговом учетах подрядной организации несуществующие финансово-хозяйственные операции о приобретении товаров у компаний с признаками фиктивности", – говорится в сообщении пресс-службы Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что в результате этого в госбюджет не поступило более 7 млн грн налогов.

Во время обысков в офисах предприятия обнаружили и изъяли компьютерную технику, документы первичного бухгалтерского учета и черновые записи, подтверждающие проведение несуществующих операций.