Маленькие и удобные: собаки, с которыми комфортно путешествовать

Легче всего отправиться в путешествие будет тем, чьи питомцы обладают покладистым характером и небольшими размерами. Вот пять наиболее подходящих пород, сообщает Профиль.

Континентальный той-спаниель

Эта порода собак обычно не превышает 28 см, а ее вес зачастую не более 4 кг. В зависимости от положения ушей выделяют две разновидности – папильон и фален. С французского papilion переводится как "бабочка". Породу так назвали из-за высоко посаженных ушей, которые напоминают крылья бабочки.

Этих собак легко дрессировать, а по интеллекту они находятся в топе среди других пород. Кроме того, они отличаются хорошим здоровьем и быстрой адаптацией. Их готовность к любым авантюрам делает папильонов одними из лучших компаньонов для поездок.

Померанский шпиц

Эта порода была любимой у английской королевы Виктории, из-за чего померанцы считаются наиболее красивыми собаками среди остальных. Их миниатюрные размеры – рост до 21-22 см и вес до 3,5 кг – не говорят о том, что шпицы не умеют за себя постоять. По характеру померанцы не пугливы, обладают веселым нравом и высокой подвижностью. Также померанский шпиц отличается сообразительностью и преданностью, а желание угодить хозяину помогает быстро дрессировать собаку.

Той-фокстерьер

Шелковистые комочки энергии – так характеризуют той-фокстерьеров их владельцы. Любители активного образа жизни, эти атлетичные собаки обладают небольшими размерами. Что касается характера, то они весьма сообразительны и решительны, при этом очень преданны своим хозяевам и легко адаптируются к новым условиям. Той-фокстерьер считается отличным компаньоном, к тому же не очень громким.

Йоркширский терьер

Английские декоративные собаки не превышают по весу 3,2 кг. Изящные пропорции не мешают терьерам быть любопытными, смелыми и очень игривыми. Несмотря на преданность хозяину, они не боятся чужаков и легко сближаются с другими собаками. Благодаря неприхотливости в плане ухода, следить за собакой во время поездки будет легко. К тому же эту породу можно приучить к лотку.

Миниатюрная такса

Самая умная из перечисленных пород, утверждают эксперты. Эти собаки обладают высоким интеллектом и независимостью, поэтому у них не возникает проблем с социализацией. Они всегда готовы к любым приключениям, если рядом будет хозяин. Иногда авантюризм их подводит, и они могут получить травму, поэтому стоит внимательно следить за такой таксой и не разрешать ей вступать в опасные игры.