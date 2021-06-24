Б/у автомобили уже дороже новых: что ждет украинский рынок

В большинстве своем речь о популярных пикапах и внедорожниках, сообщает Автоцентр.

Полупроводниковый кризис и нехватка многих комплектующих привели к тому, что цены на поддержанные автомобили стремительно растут. Такая картина наблюдается во всем мире. Это связано с тем, что покупатели все чаще обращаются к рынку б/у авто из-за нежелания долго ждать новую машину.

Согласно данным, за последние 12-18 месяцев стоимость подержанных автомобилей подскочила на 15-40%. В результате теперь б/у автомобиль может стоить выше своей первоначальной стоимости. Раньше такое сложно было даже предположить, теперь это реальность.

В новом отчете Associated Press «новая реальность» объясняется более наглядно. Разъяснить ситуацию помог старший вице-президент по анализу данных компании Black Book Алекс Юрченко. Компания специализируется на анализе данных автомобильной промышленности, что позволяет Алексу оперировать конкретными цифрами. По его словам, большая часть автомобилей, возраст которых не превышает трех лет, сейчас предлагается по ценам выше, чем они оценивались производителем.

Он также отметил, что рынок сейчас выглядит довольно странно. Дилерам нужны товарные запасы, поэтому они также готовы платить за подержанные транспортные средства. Прежде чем мы решим приобрести какой-то автомобиль, его стоимость приблизится к рекомендованной производителем розничной цене.

Сотрудники Black Book смогли аргументировать свои слова и подкрепить их интересными данными. Например, им удалось отыскать 73 случая продажи б/у авто, проданных по завышенной стоимости. Во всех случаях сумма, вырученная дилером, превышала первоначальную. Также интересно что большинство таких автомобилей – это пикапы и внедорожники. Отметим, что эти конкретные примеры касаются американского рынка.

Несмотря на то, что на данный момент проблема кажется «далекой», украинцы часто обращаются к рынку США за б/у автомобилями. Это значит, что рост стоимости подержанных транспортных средств может отразиться и на нас. Пока аналитики ничего не говорят о стабилизации ценовых колебаний.