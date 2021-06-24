СБУ не может запретить концерты Басты в Украине

Служба безопасности Украины не имеет полномочий для того, чтобы отменить предстоящие концерты российского артиста Басты в Киеве и Одессе, сообщает Вести.

Однако Государственная пограничная служба на основе обращения СБУ может принять решение о непропуске рэп-исполнителя на территорию Украины, подчеркнул глава пресс-службы СБУ Артем Дехтяренко.

"История с Бастой продолжается не первый год. У него был случай незаконного посещения Крыма, после чего в 2017 году СБУ внесла его в так называемый "черный список". Такие ограничения были введены на три года. Срок прошел и повторно он Крым не посещал. Даже изменил свою позицию, поэтому его автоматически из этого списка исключили" , – объяснил спикер СБУ.

Однако он уточнил, что в марте 2021 года СБУ отправляла официальный запрос в Государственную пограничную службу, на основе которого именно это ведомство может принять решение о непропуске артиста в Украину.

"СБУ проинформировала Государственную пограничную службу в марте этого года о том, что Баста пересек админграницу Крыма вне украинских пунктов пропуска, очевидно с нарушениями. Поэтому решение относительно его пропуска или непропуска на территорию Украины должна принимать Госпогранслужба", – уточнил Дехтяренко.

Он подчеркнул, что СБУ действует исключительно в рамках правового поля, а запрет концертов Басты в Украине в данном случае не входит в полномочия ведомства.

Судя по тому, что в мае этого года, то есть уже после обращения СБУ к Госпогранслужбе, рэперу не препятствовали во время пересечения границы с Украиной, есть вероятность, что и в этот раз его пропустят. При этом у Госпогранслужбы есть полномочия не пропускать Басту в нашу страну или провести свои проверки.