Опасность спорта в жару

Опасность спорта в жару

Физическая активность в жаркую погоду — дополнительный стресс для тела. Само упражнение, температура и влажность воздуха могут повысить температуру вашего тела. Чтобы охладиться, тело человека направляет больше крови для циркуляции через кожу, оставляя меньше крови для мышц и увеличивая частоту сердечных сокращений, сообщает GreenPost.

Если влажность воздуха высокая, организм сталкивается с дополнительным стрессом, поскольку пот не так легко испаряется с кожи. Как следствие, температура тела повышается.

Обычно кожа человека, сосуды и уровень потоотделения приспосабливаются к жаре. Однако системы охлаждения организма могут работать плохо, если вы слишком долго находитесь под воздействием высоких температур и влажности, сильно потеете но не употребляете достаточно жидкости.

Как следствие, возникают болезни, связанные с жарой. Симптомы могут быть легкими в начале, однако, если не учитывать их состояние здоровья, они существенно усилятся.

Болезни, возникающие из-за жары:

  • Тепловые спазмы. Это болезненные сокращения мышц, возникающие во время физических упражнений. Пораженные мышцы могут быть твердыми на ощупь, а человек чувствует боль или спазмы. Температура тела может быть нормальной.
  • Тепловое синкопе (обморок), коллапс, связанный с физическими упражнениями. Тепловое синкопе часто может быть вызвано высокими температурами, оно возникает после длительного сидения или стояния на солнце. Коллапс, связанный с физическими упражнениями — ощущение головокружения сразу после тренировок. Это может произойти, когда человек резко прекращает бег, гонку и тому подобное.
  • Тепловое истощение. Температура тела поднимается до 40 °С, человек может испытывать тошноту, рвоту, слабость, головную боль, обморок, потливость, холод, у него становится липкой кожа. Если это состояние не лечить, переутомление может привести к тепловому удару.
  • Солнечный или тепловой удар — это чрезвычайное состояние, угрожающее жизни и возникающее, когда температура вашего тела превышает 40 °C. Ваша кожа может быть сухой от недостатка пота или влажной.

Во время физических упражнений в жаркую погоду следите за признаками и симптомами заболеваний, связанных с жарой. Никогда не игнорируйте симптомы, ведь ваше состояние может ухудшиться, что потребует неотложной медицинской помощи.

Симптомы и признаки заболеваний, которые могут проявляться во время физической активности в жару:

  1. Судороги мышц.
  2. Тошнота или рвота.
  3. Слабость.
  4. Усталость.
  5. Головная боль.
  6. Чрезмерное потоотделение.
  7. Головокружение.
  8. Помутнение рассудка.
  9. Раздражительность.
  10. Низкое кровяное давление.
  11. Повышенный пульс.
  12. Проблемы со зрением.

Если у вас возникает любой из этих симптомов, вам нужно быстро снизить температуру тела и немедленно увлажниться. Прекратите упражнения и найдите в прохладное помещение, чтобы охладиться. Если это возможно, найдите кого-то, кто бы мог побыть с вами и проследить чтобы ваше состояние не ухудшилось.

Измерение температуры тела с помощью ректального термометра точно определяет степень тепловой травмы. Ротовой, ушной или лобный термометр не обеспечивает точных показателей температуры тела в жару.

Если у вас тепловой удар, спутанность сознания или изменения психического состояния, вам нужна экстренная медицинская помощь.

В случаях теплового истощения снимите лишнюю одежду или спортивный инвентарь. Убедитесь, что с вами рядом люди, которые могут помочь. По возможности охладите тело прохладной водой.

Также можно положить холодные и мокрые полотенца или пакеты со льдом на шею, лоб и подмышки, облиться водой из шланга или душа, посидеть в ванной с прохладной водой. Пейте много жидкости. Если вам не станет легче в течение примерно 20 минут, обратитесь за экстренной медицинской помощью.

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