Опасность спорта в жару

Физическая активность в жаркую погоду — дополнительный стресс для тела. Само упражнение, температура и влажность воздуха могут повысить температуру вашего тела. Чтобы охладиться, тело человека направляет больше крови для циркуляции через кожу, оставляя меньше крови для мышц и увеличивая частоту сердечных сокращений, сообщает GreenPost.

Если влажность воздуха высокая, организм сталкивается с дополнительным стрессом, поскольку пот не так легко испаряется с кожи. Как следствие, температура тела повышается.

Обычно кожа человека, сосуды и уровень потоотделения приспосабливаются к жаре. Однако системы охлаждения организма могут работать плохо, если вы слишком долго находитесь под воздействием высоких температур и влажности, сильно потеете но не употребляете достаточно жидкости.

Как следствие, возникают болезни, связанные с жарой. Симптомы могут быть легкими в начале, однако, если не учитывать их состояние здоровья, они существенно усилятся.

Болезни, возникающие из-за жары:

Тепловые спазмы. Это болезненные сокращения мышц, возникающие во время физических упражнений. Пораженные мышцы могут быть твердыми на ощупь, а человек чувствует боль или спазмы. Температура тела может быть нормальной.

Тепловое синкопе (обморок), коллапс, связанный с физическими упражнениями. Тепловое синкопе часто может быть вызвано высокими температурами, оно возникает после длительного сидения или стояния на солнце. Коллапс, связанный с физическими упражнениями — ощущение головокружения сразу после тренировок. Это может произойти, когда человек резко прекращает бег, гонку и тому подобное.

Тепловое истощение. Температура тела поднимается до 40 °С, человек может испытывать тошноту, рвоту, слабость, головную боль, обморок, потливость, холод, у него становится липкой кожа. Если это состояние не лечить, переутомление может привести к тепловому удару.

Солнечный или тепловой удар — это чрезвычайное состояние, угрожающее жизни и возникающее, когда температура вашего тела превышает 40 °C. Ваша кожа может быть сухой от недостатка пота или влажной.

Во время физических упражнений в жаркую погоду следите за признаками и симптомами заболеваний, связанных с жарой. Никогда не игнорируйте симптомы, ведь ваше состояние может ухудшиться, что потребует неотложной медицинской помощи.

Симптомы и признаки заболеваний, которые могут проявляться во время физической активности в жару:

Судороги мышц. Тошнота или рвота. Слабость. Усталость. Головная боль. Чрезмерное потоотделение. Головокружение. Помутнение рассудка. Раздражительность. Низкое кровяное давление. Повышенный пульс. Проблемы со зрением.

Если у вас возникает любой из этих симптомов, вам нужно быстро снизить температуру тела и немедленно увлажниться. Прекратите упражнения и найдите в прохладное помещение, чтобы охладиться. Если это возможно, найдите кого-то, кто бы мог побыть с вами и проследить чтобы ваше состояние не ухудшилось.

Измерение температуры тела с помощью ректального термометра точно определяет степень тепловой травмы. Ротовой, ушной или лобный термометр не обеспечивает точных показателей температуры тела в жару.

Если у вас тепловой удар, спутанность сознания или изменения психического состояния, вам нужна экстренная медицинская помощь.

В случаях теплового истощения снимите лишнюю одежду или спортивный инвентарь. Убедитесь, что с вами рядом люди, которые могут помочь. По возможности охладите тело прохладной водой.

Также можно положить холодные и мокрые полотенца или пакеты со льдом на шею, лоб и подмышки, облиться водой из шланга или душа, посидеть в ванной с прохладной водой. Пейте много жидкости. Если вам не станет легче в течение примерно 20 минут, обратитесь за экстренной медицинской помощью.