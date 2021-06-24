В Украине новорожденным будут делать скрининг на генетические болезни

Виктор Ляшко заявил, что министерство здравоохранения введет неонатальный скрининг на выявление генетических заболеваний, сообщает Укринформ.

"Мы вводим определенные скрининговые вещи, начинаем с неонатального скрининга. То есть каждый новорожденный сегодня будет проходить скрининг на генетические заболевания. Мы расширяем перечень этих заболеваний с 4, которые у нас были, к 21.

Мы будем двигаться к тому, чтобы выявлять вовремя генетические заболевания, формируем реестр этих заболеваний и сделаем все возможное, чтобы государство обеспечило медикаментозную коррекцию этих заболеваний на первых этапах жизни", - сказал Ляшко.

Кроме этого, как он добавил, будет введен семейный скрининг, когда пары, планируя рождение ребенка, могут пройти определенные исследования и оценить риски возникновения генетически обусловленных заболеваний.

Министр отметил, что в стратегии развития человеческого капитала, которая была утверждена указом Президента в июне этого года, отдельный раздел посвящен здоровому детству. Так, внимание будет уделяться младенческой смертности, качеству медицинской помощи с рождения и в период беременности матери.