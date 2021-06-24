Киевское метро накрыл электронный коллапс
В четверг, 24 июня, метрополитен оказался заблокированным по всему Киеву. Об этом, ссылаясь на страницу "Киевского метрополитена" в Facebook, сообщает Телеграф.
"Сейчас оплата проезда банковской карточкой и мобильными приложениями в метро не работает. Специалисты устраняют причины технического сбоя", - говорится в сообщении.
Пассажиров попросили воспользоваться электронным билетом или приобрести разовый qr-билет в автоматах по продаже.
"Приносим извинения за неудобства! О возобновлении работы в обычном режиме будет сразу сообщено", - добавили в метрополитене.