Киевское метро накрыл электронный коллапс

В четверг, 24 июня, метрополитен оказался заблокированным по всему Киеву.﻿ Об этом, ссылаясь на страницу "Киевского метрополитена" в Facebook, сообщает Телеграф.

"Сейчас оплата проезда банковской карточкой и мобильными приложениями в метро не работает. Специалисты у﻿﻿страняют причины технического сбоя", - говорится в сообщении.

Пассажиров попросили воспользоваться электронным билетом или приобрести разовый qr-билет в автоматах по продаже.