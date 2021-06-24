В Индии зафиксировали первую смерть от штамма "дельта плюс"

Первая смерть после заражения новой мутацией COVID-19 штаммом "дельта плюс" зафиксирована в штате Мадхья-Прадеш в Индии, сообщает Лента.Ру.

Погибшей оказалась женщина, ее возраст не сообщается. У ее мужа также ранее нашли коронавирус, однако позже он получил две дозы вакцины.

Как сообщил министр штата Вишвас Саранг, на данный момент обнаружено пять человек, инфицированных новым штаммом. Погибшая женщина была единственной из них, кто не вакцинировался. Остальные четверо, по словам министра, "получили вакцину и теперь здоровы" .

"Пациент, который не прошел вакцинацию, умер от вируса. Вот почему мы призываем всех пройти вакцинацию" , — заявил Саранг.

Ранее директор Всеиндийского института медицинских наук Рандип Гулерия предупредил, что новый штамм коронавируса "дельта-плюс" (B.1.617.2.1) отличается молниеносной заразностью. По данным специалиста, заразиться данным вариантом вируса можно, даже просто проходя мимо инфицированного человека без маски. Кроме того, обеспокоенность медиков и властей вызывает тот факт, что "дельта-плюс" устойчив к моноклональным антителам и обладает способностью "обходить" иммунитет.