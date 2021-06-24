В Украине презентовали коммерческие новинки Renault
Французская компания Renault провела масштабную презентацию нового модельного ряда коммерческих автомобилей бренда. Украинскую "прописку" получили сразу три новых модели, сообщает Обозреватель.
Французский производитель много лет является лидером по продажам как в легковом, так и в коммерческом сегменте.
Успеху способствует развитая сеть сервисных центров, широкий модельный ряд и привлекательные финансовые предложения. По итогам первых 5 месяцев нынешнего года в сегменте легкого коммерческого транспорта Renault занимает 25,9% отечественного рынка.
Усилить позиции компании призваны три новые модели, представленные в Украине – обновленные Master и Trafic, а также совершенно новая модель Express. Каждый из предложенных автомобилей рассчитан на свою аудиторию.
В частности модель Master является самой крупной в семье коммерческих авто Renault. Он доступен в различных исполнениях, включая шасси для установки специальных кузовов и рабочих надстроек. На презентации был представлен специальный вариант, предусмотренный для людей с ограниченными возможностями.
Этот автомобиль имеет подъемник на 250 кг в задней части, а просторный салоне предоставляет достаточно места для перевозки людей на колясках и их сопровождающих. Для максимального комфорта в салоне установлены дополнительные системы кондиционирования и автономный отопитель.
Второй по счету, но не по значимости является модель семейства Trafic. В экспозиции была представлена новая версия комби с 6-местным салоном и вместительным отделением для грузов. Она может быть в двух вариантах длины. Полезный объем грузового отделения достигает 6 м3, грузоподъемность составляет 1199 кг, максимальная длина багажного отсека – 4150 мм.
Ну и наконец, главная новинка сезона – Renault Express, который пришел на смену популярной модели Dokker. Автомобиль получил привлекательный дизайн, выполненный в фирменном стиле бренда, оригинальную светотехнику с LED ДХО, а также выразительный бампер, объединенный с хромированной решеткой радиатора. Для лучшего обзора машина получила крупные зеркала заднего вида.
Интерьер новинки максимально практичен и функционален. В салоне предусмотрено множество отделений для мелочей суммарным объемом до 53,8 л. Центральное место приборной панели занимает 8-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы EasyLink. Для подключения девайсов предусмотрены до 3-х USB-портов и до 4-х розеток на 12В, одна из которых расположена в багажном отделении.
Объем багажного отделения пассажирской версии в зависимости от трансформации сидений в салоне может варьироваться от 800 до 3000 литров. По длине можно разместить грузы до 1189 мм. Легкий доступ в салон обеспечивают огромные сдвижные двери, а ширина проема достигает 716 мм.
В грузовой версии функциональные возможности еще более впечатляющие. Объем багажного отделения – 3,3-3,7 м3, а максимальная длина перевозимого груза может достигать 1915 мм. Для удобства крепления в багажном отделении можно установить до 10 такелажных петель. Естественно, что в зависимости от потребностей клиента в машине могут быть установлены различные органайзеры, полочки и прочий инвентарь.
В Украине Renault Express будет доступен в двух вариантах силовых агрегатов – с 95-сильным 1,5-литровым турбодизелем, а также 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 110 сил. В первом случае в паре с мотором работает 6-ступенчатая "механика", а во втором – 5-ступенчатая МКП.
Ну а теперь самое главное, – цены. Пассажирский 5-местный Express с бензиновым мотором обойдется минимум в 414 400 грн. с учетом фирменной программы кредитования "Бонус+". За дизельную версию предлагается заплатить не менее 457 900 грн. В случае с грузовым фургоном бензиновый вариант будет стоить от 346 400 грн., а дизельный – от 416 700 грн. Пассажирская версия будет предложена в трех комплектациях, а для грузовой версии их две.