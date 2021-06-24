Уровень безработицы в Украине превысил 10%

В I квартале 2021 года количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше составило 15,5 млн человек, а в возрасте 15-70 лет - 15,4 млн человек. Количество безработного населения составило по 1,8 млн человек, сообщает РБК-Украина.

Об этом свидетельствуют результаты обследования рабочей силы Государственной службы статистики Украины.

По данным статистического ведомства, уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 48,6%, а среди населения в возрасте 15-70 лет - 55,0%.

Уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составил 10,4%, а в возрасте 15-70 лет - 10,5%.

Автор: Александр Белоус