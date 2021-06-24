Вакцина Pfizer эффективна против штамма "Дельта"

Официальный представитель Pfizer в Израиле Алон Раппапорт заявил, что вакцина против коронавируса производителя Pfizer-BioNTech имеет высокую эффективность против COVID-варианта Дельта, сообщает Корреспондент.

"Имеющиеся у нас данные накапливаются из исследований, которые мы проводим в лаборатории, и включают данные из тех мест, где индийский вариант, Дельта, заменил британский вариант. Данные указывают на то, что наша вакцина очень эффективна в предотвращении коронавируса - около 90%", - рассказал Раппапорт.

Между тем глава отдела здравоохранения Минздрава Израиля Шарон Олрой-Прейс отметила, что пока недостаточно данных для полного представления об эффективности препарата против варианта Delta.

"Мы собираем данные сейчас. Только сейчас мы наблюдаем первые случаи варианта Дельта в Израиле - около 200 - поэтому мы скоро узнаем больше", - сказала чиновница.

По информации Всемирной организации здравоохранения, штамм Дельта, впервые зафиксированный в Индии в октябре прошлого года, становится доминирующей версией коронавируса.