На Киевском водохранилище после четырех дней поиска нашли тело мужчины

После четырех дней поиска, в акватории Киевского водохранилища, вблизи с. Лебедевка Вышгородского района, службой спасения было найдено тело 36-летнего мужчины, сообщает Интерфакс-Украина.

"20 июня в Службу спасения поступило сообщение о том, что в акватории Киевского водохранилища, вероятно, утонули 3 человека: отец 1985 года рождения и двое детей 2011 и 2017 рождения", - информирует ГСЧС.

Ранее одну девочку из воды достали местные жители и передали медикам, однако по дороге в больницу ребенок умер. Тело другой девочки было найдено на расстоянии более 10 километров от места исчезновения, вблизи села Козаровичи.