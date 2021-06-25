В Украине каждые 3 часа в ДТП погибает человек

В Украине в среднем каждые 3 часа в ДТП погибает один человек, а травмы получают каждые 15 минут. В общем аварии в стране происходят каждые три минуты, сообщает Обозреватель.

За прошлый год на дорогах в стране пострадало почти 32 000 человек. 3500 граждан в результате ДТП умерли. Об этом со ссылкой на замминистра внутренних дел Татьяну Ковальчук пишет "Укринформ"﻿.

По ее словам, в Украине главными причинами аварий являются превышение скорости, употребление водителями алкоголя и пренебрежение ими средств безопасности, таких как ремни.

Ковальчук отметила, что для уменьшения количества ДТП в стране внедрили автоматическую систему фиксации нарушений правил дорожного движения. Это позволило за год на 17% уменьшить количество аварий со смертельным исходом.

На 14% уменьшилось количество аварий с травмированными людьми. По сравнению с прошлым годом погибло на 133 человека меньше, и травмировались на 1010 человек меньше.