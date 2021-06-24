Лукашенко допускает военное положение из-за санкций

Белорусский президент Александр Лукашенко из-за секторальных санкций против Беларуси допускает введение военного положения. По его словам, санкции не должны привести к проблемам на предприятиях, сообщает РБК-Украина.

"Каково будет ВРП (валовый региональный продукт, - ред.) после этих оголтелых санкций на конец года? Мы ведь готовились к этому, знали, что грозит" , - спросил Лукашенко на одном из предприятий во время рабочей поездки в Гродненскую область.

Он подчеркнул, что из-за санкций ни на одном предприятии не должно быть проседания. Если понадобится - введут военное положение.

"Пускай Караев (бывший министр внутренних дел, теперь инспектор по Гродненской области, - ред.) надевает генеральскую форму, вам (главе Гродненского областного исполкома Владимиру Каранику, - ред.) тоже звание присвоено генерал-майора - и вперед. Военное положение, если нужно. Но никакого не должно быть проседания. Мы этим мерзавцам по ту сторону границы должны показать, что их санкции - это их бессилие. И мы это сделаем" , - добавил Лукашенко.

Напомним, сегодня Евросоюз ввел секторальные санкции против белорусской экономики. Они включают ограничение доступа на финансовые рынки, а также меры в отношении белорусского экспорта.