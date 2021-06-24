В Греции застряли полтысячи украинцев

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба мобилизовал ресурсы дипломатической службы для оказания помощи украинским туристам, которые застряли в Греции, сообщает Украинская правда.

Посольство в Афинах и консульство Украины в Салониках вместе с Государственным агентством развития туризма и украинскими туроператорами работают над решением проблем с поселением в гостиницах и возвращением наших туристов на родину.

Благодаря работе дипломатов 25-26 июня должны состояться авиарейсы по маршрутам Салоники-Киев, Салоники-Львов и Ираклион-Киев, которыми в Украине смогут вернуться более 500 наших граждан.

Греческая туристическая компания Mouzenidis Travel, центральный офис которой расположен в Салониках, приостановила обслуживание﻿ иностранных туристов, в том числе из Украины.