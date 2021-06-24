Корабли Британии будут ходить у берегов Крыма - минобороны
Британским кораблям «не помешают» ходить у берегов оккупированного Россией Крыма. Об этом в интервью The Times заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, сообщает InfoResist.
Он заявил, что королевский флот всегда будет соблюдать международное морское право и ему не будет оказано препятствий в мирном переходе.
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб обратил внимание, что описание россиянами инцидента в связи с проходом эсминца «Defender» у берегов Крыма «предсказуемо неправильное».
«Корабль ВМС Великобритании совершал мирный проход через территориальные воды Украины. Мы делали это в соответствии с международным правом», — подчеркнул он.
В свою очередь Уоллес отметил, что Британия не удивлена этой ситуацией.
«Дезинформация — это то, что приходит и уходит с Россией. Это то, что мы наблюдаем регулярно. Мы не удивлены этим, мы готовы к этому», — заверил он.