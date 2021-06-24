Зеленский продлил санкции против банков РФ и ОРДЛО

Президент Украины Владимир Зеленский указом №264 в четверг ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 18 июня о продлении и введении по предложению Нацбанка Украины новых санкций к 55 российским банкам, платежным системам и так называемым "центральным банкам" из ОРДЛО, сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно документу, обнародованному на сайте главы государства, в этом списке по-прежнему, в частности, Банк Москвы, Газпром Банк, банк "Россия", банк "ВТБ", государственная корпорация "ВЭБ.РФ", Сбербанк России, а также платежные системы MoneyTo, BLIZKO, ANELIK, "Колибри".

В отношении банков, у которых в Украине работают "дочки", ограничение заключается в предотвращении вывода капиталов за пределы страны.