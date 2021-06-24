Президентский рейтинг: за кого проголосовали бы в июне 2021 года

В середине июня 2021 года Владимира Зеленского в первом туре президентских выборов поддержали бы 32,4% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать. По сравнению с концом апреля (28,3%) рейтинг Зеленского вырос, сообщает РБК-Украина.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Намерены проголосовать за Петра Порошенко 17,2% опрошенных (в апреле - 18,1%), за Юрия Бойко -13,0% (в апреле - 14,5%), за Юлию Тимошенко - 9,8% (в апреле - 10,5%).

Кроме того, планируют голосовать за Игоря Смешко - 7,0%, за Владимира Гройсмана - 3,7%, Анатолия Гриценко - 2,9%, за Руслана Кошулинского - 2,2%, за Дмитрия Разумкова - 2,2%, за Олега Ляшко - 1,8%, Виталия Кличко - 1,4%, за Александра Вилкула - 1,0%.

Зеленский в случае электорального соперничества во втором туре с Порошенко получил бы 60,4% голосов тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать, Порошенко - 39,6%.

В случае выхода во второй тур Зеленского и Бойко за Зеленского проголосовали бы 75,7%, за Бойко - 24,3%.

Исследование проведено Центром Разумкова с 11 по 16 июня 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства было опрошено 2018 респондентов. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Автор: Александр Белоус