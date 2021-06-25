Названы знаки Зодиака, которые всегда пускают деньги на ветер

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые не умеют распоряжаться деньгами, сообщает УНИАН.

Овен

Овны чаще всего живут не по своим возможностям. Они большие транжиры, и когда остаются без гроша, вовсе не сожалеют о том, что спустили все на ветер.

Лев

Львы любят роскошь и все, что с ней связано. Они могут за один раз потратить всю свою зарплату, потом одолжить денег и снова все потратить. При этом они умеют находить способы быстрого заработка.

Весы

Эти люди не могут устоять перед соблазном. В магазинах они сметают все самое дорогое. И им совсем неважно, на что они будут жить дальше.