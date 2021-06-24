В Украину приедут специалисты по санкциям из США

В следующий вторник, 29 июня, в Украину приедут специалисты, которые занимаются санкционной политикой Соединенных Штатов для проведения консультаций с Советом нацбезопасности и обороны Украины относительно сотрудничества в сфере санкционной политики, сообщает Интерфакс-Украина.

"29 числа специалисты из Соединенных Штатов, которые непосредственно занимаются процедурой (введения – ИФ) санкций США. Они прилетают сюда для того, чтобы провести с нами консультации. Провести с нами определенные процессы, о которых мы уже договорились. Мы с ними сотрудничали во время (пандемии – ИФ) ковида, скажем так, у нас было заочное общение. 29 числа у нас здесь будет группа, с которой мы будем продолжать сотрудничать" , - сказал Данилов, отвечая на вопрос журналистов о возможном введении санкций СНБО против украинцев, на которых были наложены санкции США.

Секретарь СНБО уточнил, что в данный момент под американскими санкциями находится 134 гражданина Украины, при этом, 130 украинца находятся под санкциями Минфина США, и еще четверо - под санкциями американского Госдепа.

"Всего на сегодняшний день под санкциями США находятся 134 гражданина Украины", - рассказал Данилов.

Он отметил, что Совет национальной безопасности и обороны проведет проверку данных граждан Украины, и, по ее итогам, будет принимать отдельные соответствующие решения в каждому украинцу.