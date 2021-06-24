Премьер Нидерландов считает, что Венгрии нет места в ЕС

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил в четверг, что Венгрия не должна быть частью ЕС из-за принятия нового закона, запрещающего обсуждение ЛГБТ-тематики в школах, сообщает Европейская правда.

"Для меня Венгрия больше нет места в ЕС" , - сказал Рютте.

"Но я не единственный, кто решает это: есть еще 26 (стран ЕС). Это нужно делать шаг за шагом" , - добавил он.

Нидерланды - одна из 17 стран, которые подписали на этой неделе декларацию с выражением "серьезной озабоченности" по поводу венгерского законодательства, а также письмо, в котором выражается сожаление по поводу угрозы "принципа недискриминации по признаку сексуальной ориентации".

Несмотря на резкие высказывания Рютте, в договорах Европейского Союза нет положения, предусматривающего исключение государства-члена. Существуют только возможности привлечения к ответственности за нарушение норм ЕС, в результате которых на государство может быть наложен штраф или в строжайшем случае - государство может быть лишено права голоса в принятии решений Евросоюза.

Последний вариант требует единогласия со стороны других стран-членов ЕС. Но Венгрия и Польша заключили пакт, который защищает их от такого маневра.

Однако Рютте сказал, что "долгосрочная цель - поставить Венгрию на колени в этом вопросе (относительно нового закона. - Ред.)".

На прошлой неделе венгерские депутаты приняли закон, запрещающий обсуждать с несовершеннолетними любую информацию о гомосексуальности или смене пола. В среду законопроект подписал президент Венгрии.

ЛГБТ-активисты в Венгрии и международные организации резко раскритиковали законопроект и сравнили его с российским законом 2013 года, который запрещает так называемую гей-пропаганду.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен назвала законопроект "позором" и заявила, что будет использовать "все юридические полномочия для обеспечения гарантирования прав всех граждан ЕС".