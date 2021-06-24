Экономические санкции ЕС против Беларуси вступят в силу в пятницу

Секторальные экономические санкции Европейского союза против Беларуси вступят в силу в пятницу, сообщает Интерфакс-Украина.

Список санкций опубликовали в четверг вечером в Официальном журнале ЕС. В документе говорится, что одобренные ограничительные меры вступают в силу на следующий день после публикации, соответственно, 25 июня.

Ранее сообщалось, что Совет ЕС в четверг принял новые ограничительные меры против Беларуси "в ответ на серьезные нарушения прав человека" в этой стране. Это секторальные экономические санкции, скорое введение которых Брюссель недавно анонсировал.

В частности, новые ограничительные меры затронули нефтяной сектор, а также производство хлористого калия и товаров для производства табачной продукции. Санкции ограничивают доступ Беларуси на рынки капитала Евросоюза, а также взаимодействие Минска с Европейским инвестиционным банком. Запрет также вводится на поставки товаров военного и двойного назначения в Беларусь.

В общей сложности под санкциями ЕС находятся 166 физических и 15 юридических лиц Беларуси.