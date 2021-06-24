Фукс показал документы, подтверждающие, что он не гражданин РФ

Бизнесмен и меценат Павел Фукс, против которого 18 июня Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции, показал в сети документы, согласно которым он лишился гражданства России несколько лет назад, сообщает Деловая столица.

Он отметил, что располагает всеми необходимыми документами, подтверждающими, что в РФ он бизнес не ведет и налоги в казну страны-оккупанта не платит

Пост был опубликован в его Telegram-канале в этот четверг, 24 июня.

По его словам, его адвокаты делали запросы в российские инстанции и смогли собрать необходимые документы.

"Вчера мои адвокаты получили выписки миграционной и налоговой служб РФ, которые подтверждают, что, соблюдая все процедуры, я вышел из гражданства РФ. В Российской Федерации бизнес не веду, налоги не плачу. На скриншотах ниже — информация о недействительных, то есть аннулированных паспортах. Такой паспорт может быть сдан и утилизирован или не сдан (часто по логистическим причинам) и числиться в розыске — оба варианта, как показано на скриншоте, означают, что документ недействителен" , -пишет меценат.

Он сообщил, чтобы выйти из гражданства РФ, нужно пройти сложную процедуру. Свой паспорт гражданина РФ Фукс отдал в консульский отдел посольства РФ в Украине еще в 2017 году.

"Теперь цитирую выписку из Федеральной налоговой службы РФ: "В реестре налогоплательщиков РФ нет сведений о присвоении ИНН, что означает, что Фукс П. Я. не является налогоплательщиком в РФ. В реестре индивидуальных предпринимателей РФ есть запись, что Фукс П. Я. является гражданином Украины, а также запись о том, что прекратил свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя на территории РФ. Гражданин Украины Павел Яковлевич Фукс не числится в реестре налогоплательщиков РФ" , — пишет Фукс.

К слову, стоит напомнить, что в Харькове горадминистрация взяла на себя обязательства восстановить инфраструктуру футбольного клуба "Металлист". Известно, что в данный момент объекты находятся в состоянии, подлежащем реконструкции и ремонту. Фукс, в свою очередь, заявил, что готов внести свой вклад в развитие ФК.