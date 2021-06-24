Известный бренд прекращает производство меховых изделий

Канадская Canada Goose Holdings Inc., известный производитель теплой верхней одежды, объявила о намерении полностью отказаться от меха и прекратить его закупку к концу 2021 года, а также перестать производить продукцию с использованием меха не позднее конца 2022 года, сообщает Интерфакс-Украина.

"Наше внимание всегда сосредоточено на продукции, которая отличается исключительным качеством и защитными функциями и удовлетворяет нуждам покупателей; это решение трансформирует наш подход к реализации этих задач" , - сообщил главный исполнительный директор Canada Goose Дани Рейсс.

Ранее в текущем году компания выпустила новую, более экологичную парку Standard Expedition Parka и легкие пуховики Cypress и Crofton.

Ритейлер сообщил, что при производстве парки выделяется на 30% меньше углекислого газа и используется на 65% меньше воды. Новые пуховики, в свою очередь, производятся из переработанного нейлона.

В 2019 году Canada Goose объявила о намерении добиться нулевых выбросов CO2 при производстве и сократить выбросы более чем на 80% с текущих уровней к 2025 году.

Акции Canada Goose в ходе торгов в четверг дорожают на 3,4%.