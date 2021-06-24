Россия пригрозила Британии последствиями в случае "провокаций" у Крыма

24 июня посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт была вызвана в МИД России в связи с инцидентом с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, сообщает Украинская правда.

В МИД РФ отметили, что послу был заявлен решительный протест, поскольку корабль ВМС Великобритании, по словам министерства, "нарушил границу Российской Федерации", и совершил провокационные и опасные действия "в территориальном море Российской Федерации", которые российская сторона расценивает как грубое несоблюдение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.