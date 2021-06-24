Киве пришли вручать подозрение

В спортклуб, где тренируется нардеп от ОПЗЖ Илья Кива, пришли сотрудники ГБР и Офиса генерального прокурора, чтобы вручить ему подозрение по статье 436-1 — распространение коммунистической символики, сообщает Деловая столица.

По словам Кивы, эта история началась, когда он в шапке с советской символикой вместе со своим тренером по боксу записал видео о подвигах советской армии. Теперь нардепа ждут 30 июня в ОГП для допроса. Кива уточнил, что повестку хотят вручить и его тренеру по боксу.