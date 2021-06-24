Киве пришли вручать подозрение
В спортклуб, где тренируется нардеп от ОПЗЖ Илья Кива, пришли сотрудники ГБР и Офиса генерального прокурора, чтобы вручить ему подозрение по статье 436-1 — распространение коммунистической символики, сообщает Деловая столица.
По словам Кивы, эта история началась, когда он в шапке с советской символикой вместе со своим тренером по боксу записал видео о подвигах советской армии. Теперь нардепа ждут 30 июня в ОГП для допроса. Кива уточнил, что повестку хотят вручить и его тренеру по боксу.
"Генеральная прокуратура и оперативники ГБР пришли в спортклуб, в котором я занимаюсь спортом, вручать мне, народному депутату, повестку за использование советской символики! Арестовать за шапку! Мой дед, Герой Советского Союза, мной бы гордился! Улика преступления всегда со мной! Больше ничего не смогли нарыть, кроме шапки со звездой! Владимир Александрович, у нас точно не фашистская Германия?" — написал скандальный нардеп от ОПЗЖ в своем Telegram-канале.