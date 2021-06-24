Обвал в Майами: более 50 людей под завалами

В округе Майами-Дейд на юге Флориды (США) ночью в четверг, 24 июня, произошло обрушение части многоэтажного жилого дома. Известно о по меньшей мере одном погибшем и 9 раненных, сообщает Обозреватель.

На месте начали поисково-спасательные операции. Днем четверга только 35 людей (включая раненых и умерших) были извлечены из-под завалов, неизвестное количество жильцов дома (предварительно, 51) – в статусе пропавших без вести, передает ABC News.

ЧП произошло с 12-этажным жилым зданием Champlain Towers в прибрежном городке Серфсайд. В этом доме – более 130 квартир, из которых полностью уничтожены около 55. Сообщается, что в этом доме жили в основном еврейские семьи местных хасидов.

Разрушена часть здания. Источник: Twitter / Miami-Dade Fire Rescue

ЧП произошло ночью. Источник: Twitter / Miami Beach Police

Мэр города Чарльз Беркетт сообщил, что один из пострадавших попал в больницу в критическом состоянии. 15 семей вышли из здания самостоятельно.

Мэр указал на то, что обрушение произошло посреди ночи, когда, вероятно, большинство жильцов спало. Власти опасаются, что количество погибших может возрасти.

"Это душераздирающе, потому что мне не кажется... что мы найдем людей живыми" , – сказал Беркетт.

В Майами упала 12-этажка. Источник: Twitter / Miami-Dade Fire Rescue

Люди из соседних домов были эвакуированы в ближайшие отели. Также известно, что в этом районе ожидался шторм, что еще больше осложнило спасательные операции.

Причина обвала пока неизвестна. Беркетт рассказал, что здание было построено в 1980-х, и охарактеризовал подобное обрушение как "менее вероятное, чем удар молнии".

Обвал жилого дома в США. Источник: Twitter / Miami-Dade Fire Rescue

Под завалами искали людей. Источник: Twitter / Miami-Dade Fire Rescue

К спасательной операции привлекали собак. Источник: Twitter / Miami-Dade Fire Rescue

Поиски пострадавших. Источник: Twitter / Miami-Dade Fire Rescue

В то же время в Champlain Towers накануне продолжали строительство крыши, но, предварительно, к обвалу конструкции это привести не могло.

На место было направлено 80 бригад спасателей, а территорию у здания оцепили.

Rescue workers are searching through the rubble after a beachfront condo in Miami partially collapsed in the middle of the night. pic.twitter.com/d6agNFmm8L — HuffPost (@HuffPost) June 24, 2021

A major rescue operation is underway in Miami after a 12-floor apartment building collapsed, killing at least one person. Neighbours described hearing an explosion and said it felt like an earthquake. At least one survivor has been pulled from the rubble.#5News | @leylahayespic.twitter.com/O645wZ63Si — Channel 5 News (@5_News) June 24, 2021