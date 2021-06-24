Суд Нью-Йорка лишил Джулиани адвокатской лицензии

Суд Нью-Йорка принял решение о замораживание адвокатской лицензии бывшего защитника экс-президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани из-за его заявлений о фальсификации результатов выборов главы государства, сообщает Деловая столица.

Как отмечает NYT, утверждения Джулиани о фальсификации результатов президентской гонки в США могли угрожать общественным интересам. Суд постановил, что соответствующий поступок является поводом для замораживания лицензии адвоката.

Отметим, после президентских выборов-2020 Джулиани обвинил Демократическую партию и ее кандидата Джо Байдена в применении централизованной схемы подтасовки голосов. Кроме того, адвокат обвинял американскую прессу в необъективности по отношению к Дональду Трампу и Республиканской партии.