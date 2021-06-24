Зеленский с супругой посетил "Книжный арсенал"

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой в четверг посетил юбилейный, десятый Международный фестиваль "Книжный Арсенал", который проводится в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщает пресс-служба президента, проведение юбилейного фестиваля планировалось в прошлом году, однако было перенесено на 2021 год из-за введения ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса.

"В этом году фокус-темой фестиваля является "Оптимисты скептики", ведь это то, что нужно, чтобы выжить и жить в мире, который прошел через карантин и изоляцию", - заявила по этому поводу генеральный директор "Мистецького Арсеналу" Олеся Островская-Люта.

Отмечается, что во время своего визита Зеленские интересовались изданиями по искусству, художественной литературой и литературой нон-фикшн, и даже приобрели несколько книг на историческую и гуманитарную тематику, а также ряд разножанровых художественных произведений.

"Замечательный фестиваль. Очень много образовательной литературы, много детских книг, художественной литературы. Я интересовался изданиями на историческую тему - мне это интересно. Я читаю утром, где-то в 5:30, когда есть время. А на ночь читать не могу - быстро засыпаю", - заявил по этому поводу Зеленский.

Вместе со своей женой он посетил ряд экспозиций украинских издательств, а также осмотрел стенды с иностранной литературой.

После этого президент принял участие в марафоне писем для пленников Кремля-2021: "Открытка политзаключенному из Арсенала", во время которого подписал открытку от своего имени.