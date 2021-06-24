В Украине зафиксирован максимальный уровень безработицы за четыре года

По итогам января-марта 2021 года уровень безработицы среди украинцев в возрасте 15-70 лет достиг 10,5%. Показатель вырос на 0,4 п.п. по сравнению с прошлым кварталом и на 1,9 п.п. по сравнению с первым кварталом 2020 года, сообщает UBR.

Согласно информации Государственной службы статистики от 24 июня, это рекордный уровень за четыре года исследований.

Общее количество безработного населения в стране составляло 1,8 млн людей. Чаще всего в работе нуждаются мужчины (932 тыс. человек), безработица среди женщин распространена несколько меньше (873 тыс.).

В региональном разрезе проблема острее ощущается в сельской местности (11,6%), в городе показатель несколько ниже, 10%.

В первом квартале текущего года количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше составляло 15,5 млн человек, а в возрасте 15-70 лет – 15,4 млн человек. Уровень занятости украинцев достигает 55%.

По статистике Госстата, больше всего в стране трудоустроено мужчин – 8,1 млн человек, работающих женщин – 7,3 млн. Общее количество рабочей силы – 17,2 млн человек.