Кива оконфузился со своим "подозрением" из-за ушанки

Народный депутат Илья Кива рассказал сегодня о якобы вручении ему подозрения за распространение символики тоталитарного режима, однако в Офисе генерального прокурора такую информацию опровергают. В ведомстве заявили, что одиозному политику о подозрении не сообщали, и повестки не вручали, сообщает РБК-Украина.

Так, на самом деле правоохранители звали на допрос в качестве свидетелей других лиц, не Киву.

"Народному депутату Украины о подозрении не сообщалось, и повестки не вручались. Повестки о вызове в Офис генерального прокурора на допрос в качестве свидетелей в уголовном производстве по факту распространения коммунистической символики (ст. 436-1 УК Украины) вручены другим лицам" , - рассказала пресс-секретарь Офиса генпрокурора Наталья Питель.

Отметим, что перед этим в сети стали распространять видео, на котором депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и с недавнего времени кандидат наук рассказывал о вручении ему повестки - Кива заверил, что его призвали к ответу за демонстрацию шапки-ушанки с советской звездой полгода назад, которую он и сейчас с собой носит.

На ролике политик также показывает этот головной убор, и утверждает, что в спортзал к нему пришли сотрудники генпрокуратуры и ГБР, чтобы вручить ему и его тренеру по боксу повестки.

Автор: Владимир Костырин