Зеленский назвал себя равным Меркель и Макрону
Президент Владимир Зеленский, комментируя свою критику в адрес канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, заявил, что говорил как равный им лидер равной им страны, сообщает Деловая столица.
"Мне кажется, что я выражаюсь, как равный им президент или представитель равной им страны. Мне кажется, что отношение любой страны к Украине, как стране второго, третьего или и еще какого-то мира — несправедливо. Мы сами, еще раз говорю, зашли в эту парадигму, и нас пригласили в этот коридор, скажем так, а мы из него не можем выйти. Я считаю, что резкостью, а она правдива, — это не игра какая-то — мы возвращаем субъектность нашей страны", — сказал глава государства сказал в интервью "1+1".
По мнению Зеленского, вопрос НАТО необходимо перевести из политической сферы в область безопасности.
"Вопрос не войти в НАТО или ПДЧ, вопрос — можем ли мы противостоять любой стране, любой эскалации со стороны Российской Федерации. Вот, что я лично стараюсь сделать. И вопрос Северного потока… Я его полностью перевел из экономического вопрос в безопасность. Потому что это правда и не надо играть с Украиной в том, что это экономика, мы вас поддерживаем относительно вашей территориальной целостности", — сказал президент.