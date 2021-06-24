Зеленский назвал себя равным Меркель и Макрону

Президент Владимир Зеленский, комментируя свою критику в адрес канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, заявил, что говорил как равный им лидер равной им страны, сообщает Деловая столица.

"Мне кажется, что я выражаюсь, как равный им президент или представитель равной им страны. Мне кажется, что отношение любой страны к Украине, как стране второго, третьего или и еще какого-то мира — несправедливо. Мы сами, еще раз говорю, зашли в эту парадигму, и нас пригласили в этот коридор, скажем так, а мы из него не можем выйти. Я считаю, что резкостью, а она правдива, — это не игра какая-то — мы возвращаем субъектность нашей страны" , — сказал глава государства сказал в интервью "1+1".

По мнению Зеленского, вопрос НАТО необходимо перевести из политической сферы в область безопасности.