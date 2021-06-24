Решение о стене с Донбассом должны принять украинцы - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что в случае провала переговоров по Донбассу, Нормандского формата и других за "стену" с ОРДЛО будет голосовать народ Украины, сообщает Обозреватель.

Об этом он высказался в интервью журналистке телеканала "1+1" Наталье Мосейчук. Журналистка заговорила о теме ОРДЛО и сказала, что "Минск" умер". Президент согласился с этой фразой, отметив: " Он и родился едва живым ".

"То, что было подписано в 2015-м, я считаю, едва живое. Вопрос в том, что это сегодня Нормандия, опираясь на "Минск", или "Минск", опираясь на встрече в Нормандии. Это единственный документ и не надо закрывать, но надо открывать другую адженду.