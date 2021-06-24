Зеленский назвал СНБО один из видов своего оружия

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) "свои оружием", которое он применяет для того, чтобы изменить страну, сообщает Интерфакс-Украина.

"Я всегда говорил, что я пришел изменить страну. И если я понимаю, что по ходу политической жизни я имею быстрые инструменты и быстрое оружие и устал договариваться с теми или другими… Поэтому все, что есть у меня под рукой – моя власть. СНБО – один из видов оружия и я его применяю", - сказал он в интервью журналистке Наталье Мосейчук, которое вышло в среду на телеканале 1+1.

При этом он признался, что не помнит, кто ему подсказал идею использования механизма СНБО.