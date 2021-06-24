Мяч сегодня на стороне России - Зеленский

Общение украинской власти с Кремлем сегодня в основном сводится к обсуждению возможной встречи президентов Украины и России, но Владимир Зеленский по-прежнему считает, что с Владимиром Путиным "надо встречаться и поднимать важные вопросы, сообщает Сегодня.

"С Кремлем сегодня отношения такие... Это вопрос нашей возможной встречи. Я считаю, что мяч сегодня на стороне Российской Федерации. Наши администрации контактировали по повестке дня и срока и места встречи" , – объяснил Зеленский.

Он также отметил, что, большой проблемой являются на сегодняшний день российские паспорта на Донбассе, а то, что это не обсуждается на Минских переговорах, уже свидетельствует о нарушении со стороны России.

"Как с ним (Владимиром Путиным. – Ред.) говорить? Встречаться, поднимать важные вопросы, которые есть между нашими странами. Прежде всего вопросы безопасности. Паспортизация – одно из доказательств того, что по Минску никто не идет", – подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что, по его мнению, следует создавать альтернативу Минским договоренностям и встречи с президентом России и президентом США могли бы "дать другую адженду" для решения соответствующих вопросов.