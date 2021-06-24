Трамвай с мертвым мужчиной ездил по городу шесть часов

Трамвай с мертвым мужчиной ездил по Цюриху шесть часов. 64-летний пассажир почувствовал недомогание в общественном транспорте и скончался от остановки сердца по пути на работу, сообщает Лента.Ру.

Сын умершего рассказал, что только спустя шесть часов езды трамвая по городу кто-то из пассажиров обратил внимание, что один из попутчиков выглядит подозрительно. Затем водитель трамвая вызвал экстренные службы. В управлении общественного транспорта Цюриха и городской полиции сообщили, что осведомлены об инциденте.

Дети скончавшегося, сын и дочь, не понимают, почему пассажиры так долго не замечали состояние их отца и не пытались ему помочь. Они хотели бы привлечь внимание к проблеме равнодушия и одиночества.

"К сожалению, моральное мужество больше не является обычным явлением. В наши дни люди слишком сосредоточены на себе и больше не замечают ничего вокруг" , — подчеркнул 40-летний сын мужчины.

Мелани Вегель, преподаватель Института правонарушений и предупреждения преступности при Цюрихском университете прикладных наук, автор курсов о гражданском мужестве, заявила, что произошедшее является " единичным трагическим инцидентом ". Вегель также отметила, что современному обществу не хватает эмпатии.