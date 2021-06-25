Гороскоп для всех знаков зодиака на 25 июня 2021

День искушений, снижения жизненной энергии и планирования – прогноз наиболее ярких астрологических аспектов для каждого знака зодиака. ﻿﻿В пятницу, 25 июня, 15 лунный день лунного календаря. Убывающая Луна находится в знаке зодиака Козерог. ﻿Это хороший период для планирования и начала длительной, упорной работы, сообщает Корреспондент.

Можно сделать то, что давно откладывалось. При этом не исключено, что дела будут тормозиться и возникнут препятствия, особенно в денежных вопросах, при поступлении на работу, обращении к начальству или органам власти. В целом время благоприятное для общения с влиятельными людьми, строительства, работы с камнем, купли-продажи недвижимости и земельных участков.

25 июня – день искушений, когда активизируется "внутренний змей" каждого человека. Велика вероятность осложнений в отношениях с близким окружением. Важно целенаправленно расходовать силы и средства.

В фазу Убывающей Луны снижается жизнеспособность и человек быстрее устает, теряет энергию и становится менее активным. Это период эмоционального и физического спада, во время которого лучше заниматься налаженными делами, которые не требуют особенных усилий, а также освобождаться от давнишних привычек.

В отношениях – время сближения и романтики. Третья фаза Луны отлично подходит для саморазвития и созидания.

Пятнице покровительствует Венера, которая несет энергию красоты и создает ощущение умиротворения. Полезно заняться подведением итогов рабочей недели и освободиться от ненужного.

Прогноз для каждого знака зодиака на 25 июня

Овен (21.03−19.04)

Звезды обещают Овнам перемены, приключения и романтику.

Главное в этот день – не бояться рисковать, иначе нерешительность будет сопровождать знак следующие несколько месяцев.

Телец (20.04−20.05)

Тельцов ожидают неприятности: возможно чье-то предательство или собственная неудача. Однако звезды советуют не разочаровываться, ведь появится повод познакомиться или попробовать что-то новое. В этот день стоит сдерживать эмоции, потому что они могут обидеть близких, а также держать при себе планы на будущее.

Близнецы (21.05−21.06)

Планы Близнецов изменят обстоятельства, но именно так звезды оберегают представителей знака от серьезных проблем. Проекты и инициативы лучше отложить на потом, так как существует риск просчитаться и отпугнуть удачу. Полезно заняться решением старых проблем.

Рак (22.06−22.07)

У Раков возникнет острое желание опереться на чье-то плечо, однако делать этого не стоит. Все проблемы нужно решать самостоятельно, не рассчитывая на помощь.

Смелое движение вперед и разумная доля риска обещают успех в любом деле. Стоит осторожно обращаться с деньгами – есть большая вероятность потратить внушительную сумму на ненужную вещь или потерять кошелек.

Лев (23.07−22.08)

Львам нужно постараться быть в гуще событий и быстро реагировать на перемены – именно сегодня можно надеяться на удачу. Звезды советуют отодвинуть эмоции на второй план и сконцентрироваться на материальном, а также смело нырять в деловые задачи.

Дева (23.08−22.09)

Дев ожидает благоприятный день, чтобы свернуть горы, взяться за что-то сложное и найти союзников. Главное – настроиться на позитив и верить в себя. Важно фильтровать информацию и никому не доверять на слово. Критичность будет уместна и поможет избежать обмана.

Весы (23.09−22.10)

Весы легко и быстро разделаются с большим объемом работы, если не станут зацикливаться на мелочах. В конце дня полезно заняться домашними делами – это расслабит и поможет перезагрузиться. В отношениях не стоит делать резких движений: лучше просто поговорить с партнером о самом важном.

Скорпион (23.10−21.11)

Звезды сулят Скорпионам противоречивый день полный намеков. Придется ловить контекст и пытаться его правильно интерпретировать, так как никто не будет говорить начистоту.

Велик шанс нервного срыва, так что важно не перегружаться. Можно пробовать что-то новое и браться за интересные дела.

Стрелец (22.11−21.12)

Стрельцам стоит сглаживать острые углы в общении и держать под контролем деловые и личные связи. В этот день легко навсегда испортить отношения. Звезды советуют экспериментировать и не бояться нового. Полезно выделить время на серьезные бытовые проблемы, ведь именно в этот день есть шанс их решить.

Козерог (22.12−19.01)

Козерогам будет сложно игнорировать людей и своим мнением они кого-то оскорбят, а кого-то, наоборот, вдохновят. Звезды советуют не сдерживаться – это вредно для здоровья. В этот день стоит держать оборону и не расслабляться – возможны попытки нарушить личное пространство или перейти дорогу.

Водолей (20.01−18.02)

Водолеям стоит больше отдавать и отказываться от чего-то. Чем больше отпустит знак, тем свободнее себя почувствует. В этот день полезно сдерживать эмоции, чтобы не испортить отношения, которые долго строились.

Рыбы (19.02−20.03)

Рыбы окажутся один на один с проблемами и неприятностями, которые удастся решить, если опереться на прошлый опыт и интуицию. Звезды советуют быть активными на личном фронте – это благоприятное время добиться симпатии активными знаками внимания. Также удачными будут операции с финансами.