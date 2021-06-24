В чешском магазине запретили вход привитым против covid

Предприниматель Зузана Михалкова разместила две таблички у входа в магазин детских товаров, которые запрещают вход людям, привитым mRNA вакцинами, сообщает 420on.

Владелец магазина объясняет эту меру заботой о здоровье клиентов и своем собственном. Михалкова пояснила, что что вакцинация увеличивает риск передачи коронавируса от людей, у которых нет симптомов COVID-19 из-за прививки.

Владелица магазина считает, что безопасность вакцинации mRNA еще не доказана научно. Поэтому она обеспокоена возможной передачей частиц вакцины непривитым клиентам, например, беременным женщинам. Из-за возможной дискриминации клиентов Чешская торговая инспекция (ČOI) уже начала расследовать этот инцидент.

Біли изучены две таблички с надписью «Вакцинированным препаратами mRNA вход запрещен » и изображение со знаками STOP и перечеркнутым шприцом размещены у входа в магазин. В тексте указано, что запрет был введен « для защиты здоровья беременных женщин и нерожденных детей, сотрудников и руководства компании ». Надпись мелким шрифтом указывает на потенциальный риск заражения от бессимптомных носителей коронавируса в то время, когда значительная часть населения вакцинирована.

«До начала вакцинации было ясно, что бессимптомных пациентов с COVID-19 не было», — гласит надпись.

Чешская торговая инспекция провела в магазине проверку.

«Согласно юридическому заключению инспекции, такое поведение может содержать признаки дискиминации», — сказал пресс-секретарь инспекции Иржи Фрёлих.

«В целом могу сказать, что нарушение запрета на дискриминацию может повлечь за собой штраф до трех миллионов крон», — сказал Фрёлих.

Хозяйка магазина утверждает, что ничего противозаконного не совершала.