Зеленский назвал свою жену серым кардиналом

Зеленский назвал свою жену серым кардиналом
Президент Украины Владимир Зеленский, рассказывая о своей супруге Елене, сказал, что дома она "серый кардинал, сообщает Страна.ua.
"Она очень откровенная и всегда была, и я потому всю жизнь с ней. "Хочешь услышать правду? Вот она..." Она рядом со мной столько лет..." - сказал Зеленский в интервью Наталье Мосейчук на телеканале "1+1".
Ведущая уточнила, предупреждает ли его супруга об опасности людей, которые рядом с ним.
"Я в принципе достаточно уверен в своих действиях", - сказал глава государства.
Мосейчук ответила, что ей кажется, что у Елены Зеленской есть нюх на людей.
"У нее есть ощущение людей. Она такой "серый кардинал" у нас дома", - ответил Владимир Зеленский.
Во время интервью Зеленский заявил также, что раньше в СНБО ссылали "сбитых летчиков".