В Украине ждут реагенты для выявления штамма "Дельта"

Украинские лаборатории могут проявлять агрессивный штамм коронавируса "Дельта". Сейчас ожидаются поставки реагентов, сообщает РБК-Украина.

Об этом в эфире "Право на владу" заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий

По его словам, технические возможности есть у нескольких государственных и частных лабораторий.

"В Украине есть технические возможности проверять на вирус "Дельта". Это академия обычных наук, две государственные лаборатории ЦОЗ и две частные лаборатории. Сейчас ждем реагенты от ВОЗ, в дальнейшем будем их закупать" , - сказал Радуцкий.

Автор: Артур Родивилов