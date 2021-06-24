В Украине ждут реагенты для выявления штамма "Дельта"
Украинские лаборатории могут проявлять агрессивный штамм коронавируса "Дельта". Сейчас ожидаются поставки реагентов, сообщает РБК-Украина.
Об этом в эфире "Право на владу" заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий
По его словам, технические возможности есть у нескольких государственных и частных лабораторий.
"В Украине есть технические возможности проверять на вирус "Дельта". Это академия обычных наук, две государственные лаборатории ЦОЗ и две частные лаборатории. Сейчас ждем реагенты от ВОЗ, в дальнейшем будем их закупать", - сказал Радуцкий.
Автор: Артур Родивилов