В Литве иракские мигранты устроили бунт

В среду вечером в литовском Центре регистрации иностранцев в Пабраде мигранты не подчинились требованиям пограничников и пытались прорваться к выходу, пограничники применили слезоточивый газ и дважды выстрелили в воздух, сообщает Делфи.

Помощь врачей никому не потребовалась.

Группа мигрантов, помещенная в палаточном лагере стала проявлять недовольство в связи с предоставленным им юридическим статусом в Литве и назначенными судом ограничениями. Несколько десятков человек вели себя агрессивно, шумели, пытались прорваться к выходу из лагеря, не подчинялись пограничникам, призывавшим их к порядку. Для усмирения бунтовщиков пограничники использовали слезоточивый газ и дважды выстрелили в воздух резиновыми пулями. Вскоре мигранты вернулись в палатки и успокоились.

После задержания на двое суток двоих иракцев, которые неверно указали свои данные, оформляя документы на получение статуса беженца, началось возмущение среди их соотечественников, они требовали освободить задержанных.