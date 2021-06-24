Экс-нардепа Рудьковского отправили под стражу

Экс-нардепу и бывшему министру транспорта и связи Николаю Рудьковскому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей по делу организации похищения Олега Семинского, который ранее возглавлял компанию "Нефтегаздобыча", а теперь нардеп от "Слуги народа, сообщает Украинская правда.

Соответствующий меру пресечения избрали, поскольку прокурор и сторона защиты подали апелляционные жалобы на решение Печерского суда. Согласно ей Рудьковский должен был находиться под домашним арестом до 22 июля.

По результатам рассмотрения было решено полностью удовлетворить жалобу обвинения. Теперь до 22 июля Рудьковский будет находиться под стражей, куда его взяли в зале суда.

Напомним, служба безопасности Украины и Офис генпрокурора раскрыли резонансное похищение в 2012 году руководителя компании "Нафтогазвидобування" Олега Семинского, который теперь является народным депутатом от "Слуги народа".

Заказчиком похищения оказался бывший бизнес-партнер Семинского, народный депутат нескольких созывов, что в прошлом занимал должность министра транспорта и связи – Николай Рудьковский.