Зеленский рассказал как примирить сторонников Ватутина и Бандеры

Президент Украины Владимир Зеленский назвал свой рецепт примирения украинцев почитающих националистов и УПА с украинцами, которые чтут героев Великой Отечественной войны, сообщает Страна.ua.

Свое видение глава государства изложил в интервью Наталье Мосейчук на телеканале "1+1". Ведущая поинтересовалась, как объединить людей, в истории страны которых есть Бандера и Шухевич, Ватутин и Жуков, есть протесты под Офисом президента и есть ветераны АТО, среди которых разные мнения.

"Не делать из этого всего политический вопрос. Не делать большие выводы именно сейчас. Это эволюционный процесс. Все имена, которые останутся в истории, они останутся. Какие-то имена будут точно стерты" , - ответил Зеленский.

Мосейчук спросила, должен ли быть в Харькове проспект Жукова.