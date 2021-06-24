Украина ввела обязательный тест на COVID-19 для туристов из 4 стран

В связи со стремительным распространением по миру индийского штамма коронавируса "Дельта" Кабинет министров, как и планировал ранее, ввел дополнительные меры на границе Украины. Теперь въезжающим в нашу страну из четырех государств необходимо будет сдавать тест на коронавирус, сообщает Страна.ua.

По словам заместителя министра здравоохранения - главного государственного санитарного врача Игоря Кузина, для уменьшения риска распространения штамма "Дельта" в Украине на заседании правительства 23 июня решили запретить пересекать границу без отрицательного результата экспресс-теста прибывающим из:

Индии;

Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии;

Российской Федерации;

Португалии.

Запрет касается тех, кто находился на территории перечисленных стран не менее семи дней. Тесты будут проводить непосредственно в пунктах пропуска (пунктах контроля).

Принятая норма начала действовать с 25 июня.