Ломаченко и Накатани провели дуэль взглядов
В Лас-Вегасе прошла пресс-конференция и дуэль взглядов перед боем между украинцем Василием Ломаченко и японцем Майсаоши Накатани, сообщает УНИАН.
Боксеры впервые встретились лицом к лицу.
Дуэль взглядов прошла в дружеской атмосфере - Ломаченко даже удалось рассмешить Накатани. Украинец, который гораздо ниже соперника, положил руку на плечо японцу и попросил его немного присесть, чтобы быть одинакового роста. Это развеселило Накатани, который искренне рассмеялся.
На пресс-конференции Ломаченко оценил Накатани:
"Это крепкий парень, высокий, с хорошим размахом рук, а еще он хороший боксер. Именно поэтому я его выбрал в соперники".
"Не могу дождаться возвращения на ринг. Я хочу показать, кто я в боксе", - добавил украинец.
В то же время японский боксер отметил, что настроен только на победу:
"Бой с Ломаченко - это бой, который я должен выиграть и хочу выиграть".
Напомним, бой Ломаченко - Накатани пройдет в США в ночь с 26 на 27 июня по Киеву.