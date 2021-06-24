Ломаченко и Накатани провели дуэль взглядов

В Лас-Вегасе прошла пресс-конференция и дуэль взглядов перед боем между украинцем Василием Ломаченко и японцем Майсаоши Накатани, сообщает УНИАН.

Боксеры впервые встретились лицом к лицу.

Дуэль взглядов прошла в дружеской атмосфере - Ломаченко даже удалось рассмешить Накатани. Украинец, который гораздо ниже соперника, положил руку на плечо японцу и попросил его немного присесть, чтобы быть одинакового роста. Это развеселило Накатани, который искренне рассмеялся.

Face-to-face for the first time, the height difference gets real. ????#LomaNakatani | SATURDAY | ESPN+ - 10pm ET pic.twitter.com/BfDjOIubuD — Top Rank Boxing (@trboxing) June 24, 2021

На пресс-конференции Ломаченко оценил Накатани:

"Это крепкий парень, высокий, с хорошим размахом рук, а еще он хороший боксер. Именно поэтому я его выбрал в соперники".

"Не могу дождаться возвращения на ринг. Я хочу показать, кто я в боксе" , - добавил украинец.

В то же время японский боксер отметил, что настроен только на победу:

"Бой с Ломаченко - это бой, который я должен выиграть и хочу выиграть".

Напомним, бой Ломаченко - Накатани пройдет в США в ночь с 26 на 27 июня по Киеву.