Названа неожиданная польза шоколада для женщин

Ученые из Гарвардской медицинской школы и испанского Университета Мурсии назвали неожиданную польза шоколада по утрам. Исследователи доказали, что у женщин в постменопаузе легче уходит лишний вес и снижается уровень сахара в крови, если на завтрак они позволяют себе немного молочного лакомства, сообщает Лента.Ру.

Специалисты провели эксперимент, в котором поучаствовали 19 женщин в постменопаузе. В течение 14 дней некоторые из них питались привычными для себя продуктами, другие съедали 100 граммов молочного шоколада в течение часа после пробуждения, а третьи — за час до сна.

У тех, кто позволял себе сладкий продукт по утрам, вес не увеличился, а контроль аппетита, состав микробиоты кишечника и другие показатели улучшились. У женщин также уменьшился объем талии и уровень глюкозы в крови в течение дня. Вечерний прием шоколада способствовал увеличению физической активности на следующий день в среднем на 6,9 процента. Кроме того, у женщин, употребляющих лакомство на ночь, снизился аппетит и тяга к сладкому.

При этом женщины ограничивали свой рацион в других источниках калорий. Те, кто позволяли себе шоколад утром, уменьшили количество потребляемых калорий на 16 процентов, а их «вечерние» коллеги — на 10 процентов. Авторы исследования подчеркивают, что важно не только выбирать конкретные продукты для употребления, но и особое время для них.