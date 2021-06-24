Инвестор "СП-2" ответил на заявление о "грязном" российском газе

Предправления немецкого партнера «Газпрома» Wintershall Dea Марио Мерен ответил на заявление главы Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм о «грязном» российском газе, сообщает Лента.Ру.

Инвестор проекта "Северный поток-2» назвал российский газ «очень качественным и надежным источником энергии» для Европы. Он также напомнил, что Wintershall Dea — один из основателей международной инициативы Methane Guiding Principles и выступает за снижение выбросов метана от добычи газа.

«Газпром» эту задачу поддерживает, и мы вместе работаем над этим» , — заявил Мерен росссийскому изданию РБК.

По мнению собеседника издания, трубопроводный газ является лучшим решением, чем транспортировка любого сжиженного природного газа, в том числе из США, не только из-за надежности поставок и чистоты, но также и из-за более доступной цены.

В мае министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм усомнилась в экологичности российского газа и назвала его «самым грязным» в мире. Комментируя ее слова, сенатор Алексей Пушков пошутил, что, в отличие от российского, американский газ состоит из «молекул свободы».