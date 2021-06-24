В "ЕС" ответили на "выпады" Зеленского в сторону Порошенко

Политическая партия "Европейская солидарность" отреагировала на заявления Зеленского, что Медведчук и Порошенко совместно зарабатывали на войне, назвав эти заявления ложью, сообщает Украинская правда.

"Европейская Солидарность" официально заявляет, что все обвинения, которые сегодня Зеленский озвучил на канале Коломойского-Медведчука, являются ложью от первого и до последнего слова, и только президентский иммунитет защищает его от уголовной ответственности".

"... Зеленский очередной раз допустил хамские выпады в адрес лидера оппозиции и пятого Президента и распространил российский нарратив война потому, что на ней Порошенко зарабатывает" , - говорится на сайте "Европейской солидарности".

В "Европейской Солидарности" отметили, что "Порошенко уже более двух лет не Президент. Война продолжается".

Кроме того, в партии "ЕС" напомнили президенту Украины Владимиру Зеленскому о "времени отвечать ... за разграбленный "антиковидний фонд" и большое воровство. За разрушенную международную коалицию в поддержку Украины".

Кроме того, "за то, что" эпоху бедности "вы (Зеленский – ред.) превратили в эпоху нищеты, а вместо обещанного вами год назад снижение тарифов на ЖКУ вдвое Правительство сегодня обнародовало план их постоянного и непрерывного увеличения".

Также в "Европейской Солидарности" прокомментировали заявление Зеленского по "делу вагнеровцов": "Cам (Зеленский – ред.) позвонил шестерке Путина Лукашенко и все рассказал. В интервью вы много говорили о государственной измене – и в этом гениальном расследовании вышли сами на себя".

Ранее, президент Владимир Зеленский прокомментировал так называемые "пленки Медведчука", заявив, что кум Путина совместно с тогдашним президентом Петром Порошенко зарабатывали на войне.