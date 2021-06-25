Зеленский считает Минские соглашения "еле живым" документом

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Минские договоренности “едва живым” документом и убежден, что его встречи с президентами США и РФ могут сформировать новую повестку дня в урегулировании ситуации на Донбассе, сообщает УНИАН.

Об этом глава государства рассказал в эфире программы «VIP с Натальей Мосейчук» на телеканале «1+1». Зеленский отметил, что по информации секретаря СНБО Алексея Данилова, РФ уже выдала на Донбасс 650 тысяч своих паспортов, из них — 350-400 тысяч подтверждены.

“Эти люди там живут и с российскими паспортами, и с украинскими. Это большая проблема паспортизации. Этого нет в Минских договоренностях. Это говорит о том, что они нарушаются со стороны РФ” , - заявил он.

По убеждению главы Украинского государства российская "паспортизация" на Донбассе является свидетельством того, что "Минские договоренности" не выполняются Россией.