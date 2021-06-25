Зеленский считает Минские соглашения "еле живым" документом
Президент Украины Владимир Зеленский назвал Минские договоренности “едва живым” документом и убежден, что его встречи с президентами США и РФ могут сформировать новую повестку дня в урегулировании ситуации на Донбассе, сообщает УНИАН.
Об этом глава государства рассказал в эфире программы «VIP с Натальей Мосейчук» на телеканале «1+1». Зеленский отметил, что по информации секретаря СНБО Алексея Данилова, РФ уже выдала на Донбасс 650 тысяч своих паспортов, из них — 350-400 тысяч подтверждены.
“Эти люди там живут и с российскими паспортами, и с украинскими. Это большая проблема паспортизации. Этого нет в Минских договоренностях. Это говорит о том, что они нарушаются со стороны РФ”, - заявил он.
По убеждению главы Украинского государства российская "паспортизация" на Донбассе является свидетельством того, что "Минские договоренности" не выполняются Россией.
“Он (“Минск” - ред.) и родился еле живым. То, что было подписано в 2015-м, я считаю, еле живет. Вопрос в том, что это сегодня “Нормандия”, опираясь на “Минск”, или “Минск”, опираясь на встречу в “Нормандии”. Это единый документ и не надо закрывать, но надо открывать другую адженду (повестка дня — ред.). Я считаю, что встреча с президентом России и встреча моя с президентом США может предоставить другую адженду в решении этих вопросов. По крайней мере, нам нужно попробовать”, - убежден Зеленский.