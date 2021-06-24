Зеленский объяснил, почему не хочет увольнять Ермака

Президент Владимир Зеленский заявил, что не намерен увольнять главу своего офиса Андрея Ермака. При этом глава государства заверил, что Ермак покинет властные кабинеты вместе с ним, сообщает Зеркало недели.

«Господин Ермак - реально мощный менеджер. И не на словах, не блаблабла, а реальный патриот Украины, который очень много работает. 24/7 только ради Украины» , - заявил президент в интервью, которое транслировалось на канале «1+1» вечером в четверг, 24 июня.

«Он пришел со мной и уйдет со мной. И не будет оставаться на любых должностях. Ермак был со мной с самого начала» , - добавил Зеленский.

По его словам, он полностью доверяет руководителю ОП, а у Службы безопасности Украины «ноль вопросов к этому человеку».